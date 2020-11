Morre, em Brasília, João Alves Filho, ex-governador de Sergipe

PUBLICIDADE

O ex-governador de Sergipe João Alves Filho veio a óbito no fim da noite de terça-feira (24), aos 79 anos. Filho estava internado em estado grave desde a semana passada no Hospital Sírio Libanês, no Distrito Federal, por conta de uma parada cardíaca sofrida em casa no dia 18.

No sábado (21), o ex-governador foi diagnosticado com covid-19. Em seguida, a família chegou a dizer que João Alves Filho respirava com ajuda de aparelhos, estava com as funções renais paralisadas, e que o quadro de saúde era “clinicamente irreversível”.

Antes, a filha Ana Alves havia afirmado que o pai havia demorado a voltar da parada cardíaca. “Rezem por ele”, pediu.

Além da parada cardíaca sofrida e do quadro de covid-19, João Alves Filho, que também já foi ministro do extinto Interior, sofria de alzheimer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O corpo do ex-governador sergipano será cremado no Cemitério Jardim Metropolitano, em Valparaíso de Goiás-GO. João Alves Filho deixa a esposa, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM), e mais três filhos e quatro netos.