Moro se reúne com Bolsonaro e fará pronunciamento ainda nesta sexta (24)

PUBLICIDADE 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, fará um pronunciamento oficial nesta sexta-feira (24). O evento está marcado para às 11h, diretamente da sede do Ministério.

Antes, Moro se reúne com o presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada. O tema do pronunciamento não foi revelado, mas deve tratar sobre o pedido de demissão do ministro.

Na quinta (23), Moro pediu demissão do cargo após o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, ser exonerado. Segundo o colunista Leandro Colon, da Folha de S. Paulo, o documento da exoneração tinha a assinatura de Moro, mas ele não foi informado da decisão.

Valeixo era homem de confiança de Moro e escolha pessoal do ministro. Ele foi superintendente da PF no Paraná quando o ministro era o responsável pelos processos da operação Lava Jato em primeira instância em Curitiba.

A exoneração de Valeixo foi publicada em edição extra do Diário Oficial, na madrugada desta sexta. De acordo com o decreto, ela ocorreu “a pedido”. Não foi nomeado um substituto. Com agências