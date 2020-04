Moro rebate Bolsonaro e diz que também o apoiou quando ele foi atacado

PUBLICIDADE 

O agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro rebateu, neste sábado (25), o presidente Jair Bolsonaro. Moro disse que também apoiou Bolsonaro quando ele foi “injustamente atacado”, mas afirmou mais uma vez que preza pelo Estado de Direito.

Moro compartilhou uma matéria do portal R7 que fala que, enquanto ministro, ele pediu que a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Polícia Federal (PF) investigassem o depoimento do porteiro do condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro, onde Bolsonaro morava enquanto deputado. Em discurso na sexta (24), o presidente alegou que a fala não passou por investigação.

“Sobre reclamação na rede social do Sr.Presidente quanto à suposta ingratidão: também apoiei o PR quando ele foi injustamente atacado. Mas preservar a PF de interferência política é uma questão institucional, de Estado de Direito,e não de relacionamento pessoal”, declarou Moro.

Sobre reclamação na rede social do Sr.Presidente quanto à suposta ingratidão:também apoiei o PR quando ele foi injustamente atacado.Mas preservar a PF de interferência política é uma questão institucional,de Estadode Direito,e não de relacionamento pessoal https://t.co/I5HD9uhTj9 — Sergio Moro (@SF_Moro) April 25, 2020

A reclamação do presidente a qual Moro se refere é um post feito por Bolsonaro também neste sábado (25). Nele, Bolsonaro compartilha um texto que mostra uma cronologia relacionada à Vaza Jato. A Vaza Jato foi uma série de reportagens feitas pelo site The Intercept Brasil que mostraram uma relação entre Moro e o Ministério Público Federal (MPF).