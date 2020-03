Moro liga para autoridades paraguaias para falar de caso Ronaldinho

PUBLICIDADE 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, telefonou para integrantes do governo paraguaio para buscar informações sobre a prisão de Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Assis, no Paraguai. Eles são acusados de usar passaportes falsos para entrar no país e estão detidos desde sexta-feira (6).

A assessoria do ministro disse que ele “ligou apenas para obter informações” e que “o governo brasileiro está acompanhando o caso”, reforçando que “o Paraguai é soberano para tomar decisões.

Nesta segunda, a defesa do ex-jogador do Barcelona e da seleção brasileira entrou com um recurso para que os irmãos Assis possam cumprir prisão domiciliar. Uma audiência foi marcada para a terça-feira 10.