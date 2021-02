Moro é alvo de protesto em seminário virtual por mensagens trocadas com procuradores

PUBLICIDADE

Fábio Zanini

Durante participação em seminário virtual nesta terça-feira (9) sobre a Lava Jato, Sergio Moro foi alvo de um protesto relacionado a mensagens trocadas com procuradores da operação sobre casos sob sua responsabilidade quando era juiz.

“Moro, explica as mensagens da #VazaJato”, dizia mensagem exibida no webinário feito via aplicativo Zoom. Vaza Jato foi o apelido dado para o vazamento do conteúdo das conversas entre Moro e os procuradores.

O seminário, organizado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tinha como tema as lições e o legado da Lava Jato, e contou com alunos da faculdade na audiência.

A autora do protesto vive em São Paulo, trabalha com comunicação e entrou com o próprio nome na atividade.

Ela diz que recebeu o link de acesso ao seminário e passou a acompanhá-lo com a câmera desligada. Durante o evento, fez o cartaz, pediu para o namorado segurar, ligou a câmera e tirou um print da tela. Na sequência, retirou-se do seminário.

