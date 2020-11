Moro diz que quer continuar sendo voz ativa no país

PUBLICIDADE

Após a informação de que se reuniu com o apresentador Luciano Huck, o ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro falou sobre as eleições de 2022. Moro admitiu estar conversando sobre o assunto de forma geral, mas disse que se preocupa com o momento atual. O objetivo, no momento, seria “continuar sendo uma voz ativa”.

Perguntado se tem conversado com outros nomes além de Huck, Moro diz que “todo mundo está conversando”. “Mas isso não significa que vou ser candidato. Minha preocupação é com o momento atual. Essas questões eleitorais sobre o que irei fazer no futuro são meramente especulativas”, afirmou, ao jornal O Globo.

“Eu saí da vida pública, da magistratura, e depois do cargo de ministro. Hoje, meu plano é continuar sendo uma voz ativa em prol dos princípios e bandeiras nas quais acredito.”

Moro fez elogios a Mandetta, ex-ministro da Saúde que deixou o governo após embates com Bolsonaro, assim como o ex-juiz. Disse que ele, assim como Amoedo, Mourão, Huck e Doria, pode ser um bom candidato de centro para a presidência em 2022. “Mandetta teve um papel relevante no início da pandemia”, declarou. “Ele se destacou bastante.”

Moro e Huck em 2022

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, Luciano Huck foi até a casa do ex-ministro da Justiça no último dia 30 de outubro e tiveram uma reunião de quase três horas. Moro e Huck estariam planejando uma “terceira via”, uma terceira opção para a presidência em 2022 em meio à polarização que o Brasil vive há anos. Não se sabe ainda quem concorreria à presidência e quem seria vice.

