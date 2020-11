Ministro da Justiça, André Mendonça, testa positivo para Covid-19

PUBLICIDADE

A assessoria do ministério da Justiça e Segurança Pública informou, nesta terça-feira (24), que o ministro André Mendonça testou positivo para a Covid-19.

De acordo com informações do G1, o ministro passa bem e continuará em isolamento em casa durante as próximas semanas.

Com o diagnóstico de Mendonça, sobe para 13 o número de ministros do governo Jair Bolsonaro que foram infectados pela doença.

Segundo o G1, além de André Mendonça, Eduardo Pazuello (Saúde), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), Marcelo Álvaro Antônio (Turismo), Fábio Faria (Comunicações) também tiveram diagnóstico positivo.