Ministério da Saúde suspende compra de seringas

O presidente Jair Bolsonaro usou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (6) para comunicar que, devido ao aumento de preços das seringas, o Ministério da Saúde suspendeu a compra do insumo até que o valor retome a normalidade. Essas seringas seriam para compor o estoque e evitar a falta do material com o início da vacinação contra a covid-19.

Segundo o presidente, o Brasil consome 300 milhões de seringas anualmente e é “um dos maiores fabricantes deste material”. “Estados e municípios têm estoques de seringas para o início das vacinações, já que a quantidade de vacinas num primeiro momento não é grande”, escreveu na publicação.

