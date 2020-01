Ministério da Saúde retuíta post de Carlos Bolsonaro sobre incentivos ao SUS

PUBLICIDADE 

Após o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, tuitar a respeito da liberação de verbas para cirurgias eletivas no SUS, o ministério da Saúde resolveu retuitar a postagem.

A rede social do ministério ainda comentou sobre o tuíte feito pelo vereador. “O Brasil segue avançando!”, diz parte da mensagem que conta com uma bandeira do Brasil.

Segundo informou a pasta por intermédio do tuíte, o objetivo do incentivo é zerar uma fila de 53 cirurgias de média complexidade.