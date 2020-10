Ministério da Economia remaneja R$ 60 mi para o Ministério do Meio Ambiente

PUBLICIDADE

Depois de o Ibama paralisar totalmente o trabalho de combate a incêndio por falta de dinheiro, o Ministério da Economia remanejou nesta sexta-feira R$ 60 milhões de seu próprio limite de pagamento para o Ministério do Meio Ambiente. A informação foi confirmada pela pasta em nota divulgada nesta sexta-feira, 23.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entrou diretamente na celeuma que envolve o bloqueio de recursos para Ministério do Meio Ambiente e se comprometeu a dar uma solução para o problema nesta sexta-feira.

Na quinta, Guedes se reuniu com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, e o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues.

Na noite de quarta-feira, 21, Salles e o Ibama ordenaram a paralisação imediata do trabalho de 1.400 agentes de combate aos incêndios que estavam em campo, por causa da falta de recursos e dívidas acumuladas.

O gesto, que pegou o governo de surpresa, foi uma resposta às negativas que o MMA vinha recebendo desde agosto, em relação aos pedidos de recomposição do teto orçamentário que tinha no início do ano.

Neste ano, o orçamento total previsto para a pasta foi de R$ 563 milhões. O Ministério da Economia, porém, cortou uma cifra de R$ 230 milhões desses recursos, para fazer caixa para o governo.

