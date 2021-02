Minha intenção é que comissão da tributária conclua trabalhos em março, diz Rocha

PUBLICIDADE

O presidente da comissão mista da reforma tributária no Congresso, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), afirmou que pretende concluir a proposta no colegiado até o fim de março. A comissão tem prazo de funcionamento até o dia 31 do mês que vem. Hoje os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), conversam com Rocha e o relator da proposta, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), na residência de Pacheco.

Perguntado sobre a possibilidade de a comissão ser dissolvida e o relator, que apoiou o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pela presidência da Câmara, ser substituído, Rocha declarou que vai defender a manutenção do colegiado. Ele também disse que não pedirá nova prorrogação do prazo de funcionamento da comissão.

Após a conclusão de um parecer na comissão, o texto poderá ser encaminhado para votação na Câmara e depois no Senado. “Da minha parte, até o meio do ano”, respondeu o senador quando perguntado sobre o prazo para aprovação da reforma no Congresso. Ele ponderou que ainda não há acordo de mérito em torno do projeto. O que a cúpula do Congresso tenta fechar hoje é um acerto de procedimentos.

O recesso de carnaval, disse Rocha, poderá ser usado pelo relator para concluir o parecer e apresentar o relatório antes do prazo final da comissão. A reunião na residência de Pacheco começou por volta das 8 horas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo