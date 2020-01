Militares querem reaver lei de reestruturação das Forças Armadas

PUBLICIDADE 

Militares da reserva e representantes de soldados, cabos, sargentos e suboficiais da ativa se reúnem nesta quarta-feira (15) com o presidente do PSDB, Izalci Lucas, no Senado Federal. O objetivo é apresentar uma proposta para reaver o que os militares consideram erros na lei de reestruturação das Forças Armadas.

— Eles vão trazer as demandas, e vamos tratar de todos os problemas e reivindicações. Vamos precisar convencer também o Executivo. Até o final desta semana, vou conversar com o Rogério Marinho (secretário de Previdência) e depois vou me reunir com todo mundo. De certa forma, vou representar os insatisfeitos com a lei — contou Izalci.

Um dos pontos que os militares da reserva mais reivindicam é o fato de eles não subirem mais de patente ao se aposentar, por conta de mudança na legislação feita em 2001. Itens como as gratificações e a regra para oferta dos cursos de formação também deveriam ser revistos, segundo os integrantes das Forças Armadas.