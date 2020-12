Michelle Bolsonaro participa de corrida de kart com maquiador

PUBLICIDADE

Neste fim de semana a primeira-dama Michelle Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro, participou de uma corrida de kart com Agustin Fernandez, maquiador amigo da família. Michelle, de acordo com stories compartilhados nas redes sociais, terminou a corrida em 14º lugar.

O maquiador, que conta com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, está em Brasília desde o dia 23 de dezembro, quando chegou para passar o Natal com a família do presidente no Palácio da Alvorada.

No mesmo dia, Bolsonaro voltava de Santa Catarina, lugar em que esteve entre os dias 18 e 23, para passar o Natal também com a família.