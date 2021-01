“Meu melhor amigo partiu”, lamenta filho de Maguito Vilela

PUBLICIDADE

“Hoje, infelizmente, o meu melhor amigo partiu”, lamenta o filho do prefeito licenciado de Goiânia Maguito Vilela, Daniel Vilela.

“O meu impecável pai, Maguito, o maior exemplo e minha maior referência. Não consigo não ser egoísta nesse momento. Queria ele ainda por muitos anos com a gente…”, lamentou.

Veja a publicação na íntegra:

Durante muitos dias queria fixar meu olhar nessa foto que a Flávia me enviou, mas não conseguia porque ela me trazia o sentimento que ele estava partindo, com a roupa que ele mais gostava e no local que ele mais amava: a fazenda em Jataí. E hoje, infelizmente, o meu melhor amigo partiu.

O meu impecável pai, Maguito, o maior exemplo e minha maior referência. Não consigo não ser egoísta nesse momento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Queria ele ainda por muitos anos com a gente… Nessas horas ficamos pensando se poderia ter sido diferente, mas o que dizem – e eu concordo – é que para Deus tudo tem a sua hora, e a dele foi agora e da forma que precisava ser, ao lado dos seus filhos, e dizendo até breve.

Descanse em paz! Obrigado, Deus, por me permitir amar e ser amado tanto pelo meu Pai!!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maguito Vilela, 71, morreu na madrugada desta quarta-feira (13) no Hospital Israelita Albert Einstein, onde estava internado em razão de complicações decorrentes da Covid-19. Ele enfrentava as complicações desde o dia 22 de outubro do ano passado, quando foi internado.

Segundo informações de sua equipe de comunicação, uma infecção pulmonar foi diagnosticada na semana passada e Maguito não resistiu.