Mendes diz que Bolsonaro parece “angustiado” com coronavírus

Nesta quarta-feira (22) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, disse que o presidente Jair Bolsonaro parece estar preocupado com a crise do coronavírus no DF. Ele se encontrou com o presidente na tarde desta quarta-feira (22).

“Eu estive com o presidente e ele me passou a ideia de um homem extremamente angustiado em questão desses enfrentamentos todos”, declarou o ministro ao UOL.

O ministro disse que mesmo com a “fricção” entre os três Poderes, Bolsonaro seguirá com o “presidencialismo de coalisão” enquanto busca o apoio de bancadas parlamentares.

“Ele tentou fazer uma releitura desse presidencialismo e isso certamente não cabe a folga desejada no Congresso. Por outro lado, ele conta com uma bancada expressiva para os temas brasileiros. Ou contava, mas gente ainda muito pouco experiente no processo parlamentar”, disse o ministro.