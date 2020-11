PUBLICIDADE

Membros da facção Comando Vermelho (CV) no Ceará receberam dinheiro para apoiar um candidato a vereador de Maranguape-CE. É o que aponta uma investigação sigilosa realizada pela Polícia Civil do Ceará.

O inquérito policial, obtido pelo site CN7, aponta que Lindemberg Vieira Viana, o “Detento”, confessou que estaria envolvido na campanha do político, cujo nome não foi revelado. ‘Detento’ e a companheira, Maria Thaís Paiva Freitas, conhecida como ‘Gueixa’, foram presos dois dias antes das eleições.

Celulares usados pelo casal serão periciados. Os aparelhos podem mostrar conversas que expliquem melhor a ligação do CV com políticos de Maranguape. Além dos aparelhos, os policiais encontraram cocaína, maconha, armas de fogo e munição com ‘Detento’ e ‘Gueixa’.

Além do casal, a polícia já havia prendido Francisco José dos Santos Freitas, o “Zezinho da Horta”, no dia 29 de outubro. Ele é apontado como mandante de um duplo homicídio ocorrido em Maranguape no dia 22 de outubro, quando foram mortos o empresário Daniel Cortez e o policial militar reformado Juscelino Chaves.