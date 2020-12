Membros da oposição apresentam cinco pontos de compromisso para Baleia Rossi

PUBLICIDADE

Camila Mattoso

Brasília, DF

Integrantes dos partidos de oposição (PT, PSB, PDT e PC do B), que se comprometeram em apoiar Baleia Rossi (MDB-SP) para a presidência da Câmara, apresentaram uma carta-compromisso ao candidato com cinco pontos que são caros à esquerda para endossar apoio ao candidato.

Segundo o documento, distribuído na noite desta segunda (28), Rossi leu em reunião mais cedo e se comprometeu com os termos apresentados.

O ponto principal é o que faz um detalhamento do que a oposição considera independência na administração da Câmara dos Deputados em relação ao governo, como a inclusão na pauta da Casa a votação de projetos de decreto legislativo (que barram decisões do Executivo), a convocação de ministros e autoridades para prestar contas, instalação de CPIs (Comissão Parlamentar de Inquérito) e o respeito à minoria.

A oposição também elencou como prioridades projetos que garantam a vacinação contra a Covid-19 para todos, além de um projeto de renda mínima.

E, de maneira mais vaga, inclui um trecho que faz referência às privatizações: “Assegurar a soberania nacional, proteger o patrimônio público e nossas riquezas naturais”.

Reunião

Na tentativa de diminuir resistências do seu bloco de apoio à sua candidatura à presidência da Câmara, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) sinalizou nesta segunda-feira (28) que seguirá a mesma linha do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na relação com os partidos de oposição.

Em reunião por videoconferência com líderes de esquerda, o candidato de Maia ressaltou que adotará uma postura de independência em relação ao Poder Executivo, que respeitará o princípio da proporcionalidade na distribuição de cargos e que pretende garantir o espaço regimental das siglas de oposição.

Segundo relatos de presentes, a sinalização foi feita após oposicionistas terem pedido que seja garantido o espaço regimental dos partidos para a instalação de CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito) e a convocação de ministros do governo Jair Bolsonaro (sem partido).

Em um aceno político, Baleia agradeceu o apoio das legendas à sua candidatura e repetiu durante o encontro que cumprirá rigorosamente, caso seja eleito para suceder Maia, o que está previsto tanto no regimento interno como na Constituição.

“Foi uma reunião muito positiva. Ela nos deu a segurança de que os espaços constitucional e regimental da oposição serão respeitados por Baleia Rossi ao exercer com independência a presidência da Câmara dos Deputados”, afirmou o líder do PSB, Alessandro Molon (RJ).

A videoconferência teve também a presença de Maia, que, de acordo com relatos, agradeceu os partidos de oposição pelo apoio à candidatura de Baleia e ressaltou a importância do diálogo entre siglas de esquerda e de centro neste momento do país.

O apoio a um candidato do MDB ainda enfrenta resistência em parcela da esquerda, para a qual o campo político deveria ter um candidato próprio. O argumento, sobretudo dentro do PT, é de que o partido não deveria apoiar um candidato da sigla que defendeu o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

As informações são da FolhaPress