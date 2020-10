Melhorar qualidade do gasto público é tarefa principal, diz Maia

PUBLICIDADE

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) deu declarações sobre reformas nesta terça-feira (13). Em entrevista à CNN Brasil, Maia falou de forma aberta sobre o tema, mas disse que a prioridade do Legislativo é melhorar a qualidade do gasto público.

Perguntado sobre de que forma dar essa otimização no ambiente de negócios e modernizar o Estado para diminuir desigualdades, Maia cita que os salários dos servidores dos três Poderes cresceu enormemente de 2005 até então, o que gerou, segundo o presidente da Câmara, “uma grande distorção dos salários dos servidores em relação ao setor privado”.

“No Poder Executivo, o salário médio de um advogado é o dobro da média do setor privado”, declarou o presidente da Câmara. “Tem uma questão de custo do Estado Brasileiro e , claro, tem uma questão de modernização do Estado, melhoria da qualidade desse gasto. Acho que isso deve ser nossa principal tarefa: melhorar a qualidade do gasto público.”

Citando estudos e levantamentos, Maia afirmou que as despesas públicas no país “cresceram mais do que em todos os países que competem com o nosso” nos últimos dez anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Muitos têm dificuldade