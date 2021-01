MDB escolhe Simone Tebet como candidata à presidência do Senado

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti

[email protected]

O MDB no Senado resolveu antecipar sua reunião da executiva e anunciou a senadora Simone Tebet (MS) como candidata à presidência da Casa. O anúncio foi feito após a filiação de Rose de Freitas (Podemos-ES) e Veneziano Vital do Rego (PSB-PB) ao partido. Com isso, a bancada emedebista sobe de 13 para 15 senadores.

De acordo com caciques da sigla, a filiação desdes dois parlamentares foi estratégica para angariar mais votos para o MDB na eleição. Ambos gozam da simpatia de colegas, possuem bom trânsito nas comissões técnicas e já foram do partido.

Desde dezembro, têm sido anunciados como prováveis nomes do MDB os senadores Eduardo Gomes (TO), Fernando Bezerra Coelho (PE), Eduardo Braga (PA) e Simone Tebet (MS), mas a favorita vinha sendo Simone. Bezerra Coelho foi o primeiro a descartar a possibilidade, depois Gomes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ontem, o senador Dário Berger (MDB-SC) comunicou que o líder da bancada, Eduardo Braga (AM), abriu mão de sua candidatura em nome da senadora. “Foi um gesto de extrema grandeza dele”, afirmou.

Disputará com Pacheco

Simone Tebet vai disputar o cargo com o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que tem o apoio do atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), do presidente da República Jair Bolsonaro e de senadores do PT, DEM, Pros, Republicanos e PSC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A senadora tem tudo para conquistar os votos das bancadas do PSDB e do Podemos, além de votos divergentes de vários parlamentares insatisfeitos com decisões dos seus partidos. O grupo independente intitulado “Muda, Senado” ainda não decidiu se lançará candidato e também conta com senadores que se movimentam pelo apoio a Simone.