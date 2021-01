MDB age para evitar apoio do PT a candidato de Alcolumbre no Senado

PUBLICIDADE

A liderança do MDB no Senado está agindo nesta sexta-feira (8) para para evitar que mais uma bancada importante oficializasse apoio para a candidatura de Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

A bancada do PT se reuniu na noite desta quinta-feira (7) e havia a expectativa de anúncio de apoio dos seis senadores para Pacheco, que é o candidato do atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

O encontro do PT inclusive havia sido antecipado após uma conversa entre Alcolumbre e o líder petista Rogério Carvalho (PT-SE). Os dois parlamentares são considerados próximos. O atual presidente da Casa quer fechar o máximo de alianças antes do anúncio do candidato do MDB.

No entanto, o líder da bancada do MDB, Eduardo Braga (MDB-AM) telefonou pouco antes da reunião para alguns senadores do PT para evitar que o apoio fosse confirmado e acabou ganhando tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PT anunciou uma nova reunião da bancada para a próxima segunda-feira, quando será feito o anúncio da posição do partido na eleição para o comando da Casa.

Na manhã desta sexta-feira, Braga se reúne virtualmente com a bancada do PT para defender a candidatura do MDB –ainda sem candidato definido– e para negociar possíveis condições de apoio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PT objetiva assumir a presidência da CAS (Comissão de Assuntos Sociais).

A liderança do MDB ressalta que Braga participa do encontro como líder da bancada e não como um dos quatro pré-candidatos do partido. Os outros três são Eduardo Gomes (TO), Fernando Bezerra Coelho (PE) e Simone Tebet (MS).

Braga, no entanto, é o único pré-candidato com certa abertura dentro da bancada petista. Os senadores do partido resistem a Gomes e Bezerra, pois são líderes do governo Bolsonaro, respectivamente no Congresso e no Senado. Além disso, Simone Tebet é muito próxima do movimento suprapartidário Muda Senado, cuja pauta desagrada o PT.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O MDB age para evitar perder a bancada petista após uma semana de anúncios seguidos de apoio para Pacheco. A mais recente, também na manhã desta sexta-feira, foi da bancada dos Republicanos, que contam com três senadores, entre eles Flávio Bolsonaro (RJ), filho do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

“O líder da bancada do Republicanos no Senado Federal, senador Mecias de Jesus, após ouvir a bancada, declara apoio à candidatura do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para a presidência do Senado Federal”, informou nota da liderança da bancada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

“O Republicanos acredita que o senador Rodrigo Pacheco tem o preparo necessário para conduzir os trabalhos da Casa, com coerência e determinação e que, de forma conciliadora, saberá lidar com as demais instituições sempre com respeito a Constituição Federal”, completa o texto.

Desconsiderando possíveis traições, Pacheco conta agora com o apoio de quatro bancadas, que reúnem 22 senadores. São necessários 41 votos para vencer a disputa, caso todos os senadores compareçam para votar no dia 1º de fevereiro.

O apoio mais impactante ao longo da semana foi da bancada do PSD, segunda maior do Senado, com 11 senadores. Na terça-feira, após uma reunião na residência do prefeito reeleito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foi fechado o acordo, depois ratificado em reunião virtual da bancada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia seguinte, o PROS também aderiu à candidatura de Pacheco, assim como já havia feito o DEM, seu partido.

Em relação ao MDB, a bancada esperar anunciar o seu candidato após reunião na próxima semana. O partido estabeleceu como critério principal que o escolhido será aquele senador que conquistar o maior número de votos em outros partidos.

Em outro movimento importante na corrida pela presidência, o bloco Muda Senado deve divulgar no dia 15 sua posição na eleição. Inicialmente, o bloco havia anunciado que teria candidato, mas alguns dos partidos começaram negociações de apoio a outras candidaturas. Há seis pré-candidatos no Muda Senado.

Folha Press