Mario Frias recebe filho de Bolsonaro para reunião sobre esportes eletrônicos

PUBLICIDADE

Daniel Carvalho

Brasília, DF

O secretário especial da Cultura, Mario Frias, recebeu Jair Renan Bolsonaro, 22, filho 04 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), para uma reunião sobre esportes eletrônicos.

O encontro, que não aparece na agenda oficial de Frias, foi divulgado inicialmente em uma rede social de Jair Renan, estudante de direito.

“Hoje tive uma reunião importante com o secretário de Cultura, Mario Frias”, escreveu o 04 em seu perfil no Instagram. “O futuro do e-sport sendo pautado”, continuou ele na legenda da foto em que aparece ao lado do secretário, diante de uma bandeira do Brasil e de uma foto de Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Frias, depois, publicou a mesma foto, mas com uma tarja em que aparece o nome “Renan Bolsonaro” e, do lado oposto, “Secretaria Especial da Cultura”. Na legenda, o secretário disse que a reunião tratou “sobre o futuro dos E-games”

Os eSports ou esportes eletrônicos são “competições disputadas em games eletrônicos em que os jogadores atuam como atletas profissionais de esportes tradicionais e são assistidos por uma audiência presencial e/ou online, através de diversas plataformas de stream online ou TV”, segundo definição que aparece no site da CBeS (Confederação Brasileira de eSports).

A Folha enviou e-mail ao Ministério do Turismo, pasta sob a qual a Secretaria Especial da Cultura está situada, questionando a pauta da reunião, em que condição o filho do presidente foi recebido e por que o compromisso não aparece na agenda oficial de Mario Frias.

A pasta respondeu apenas que o secretário “recebeu o sr. Jair Renan Bolsonaro para tratar de assuntos relacionados ao futuro dos eSports”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jair Renan Bolsonaro foi procurado por mensagem na rede social em que postou a foto, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.

Em maio, o filho 04 de Bolsonaro foi banido da Twitch, plataforma de streaming de games. Em uma transmissão à época, ele negou a pandemia e a necessidade de isolamento social.

“Vão para a rua, tá ok? Que pandemia? Isso é história da mídia aí, para trancar você dentro de casa, para achar que o mundo está acabando. É só uma gripezinha, irmão”, disse durante a live o filho gamer do presidente. Ele ainda disse que prefere morrer transando a morrer tossindo.

Em sua conta no Twitter, escreveu: “Fui banido da Twitch para sempre”. “Interessante é que a rede social mantém perfis que disseminam claramente a misandria (ódio, o desprezo ou o preconceito contra homens ou meninos), mas não suportam uma brincadeira, por mais pesada que fosse”, disse o filho do presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jair Renan costumava fazer transmissões do jogo “League of Legends”. Seu canal na Twitch tinha mais de 50 mil seguidores.

O nome do jovem ficou em destaque após ele ter sido citado em pronunciamento do pai, no dia 24 de abril, por ocasião da saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça

O presidente tratou de acusações de que o filho 04 teria namorado a filha de Ronnie Lessa, preso em março de 2019 sob suspeita de ter participado dos assassinatos da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes.

Bolsonaro disse ter procurado a Polícia Federal quando surgiu a notícia de que um filho do presidente namorara uma filha do policial reformado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele relatou que, à época, chamou seu “filho 04”, Jair Renan, 22, e disse para ele: “Abre o jogo”. No pronunciamento, Bolsonaro declarou ter ouvido do filho que ele havia saído “com metade do condomínio”.

As informações são da FolhaPress