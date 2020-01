Manuela D’Ávila inicia campanha contra Weintraub

PUBLICIDADE 

Em seu perfil de uma rede social, a ex-deputada Manuela D’Ávila (PCdoB-RS), disparou contra o ministro da educação, Abraham Weintraub, após fala do presidente Bolsonaro.

“pela primeira vez, concordo com Bolsonaro, os erros do Enem parecem sabotagem. O próprio governo sabota a educação brasileira e todos os avanços que lutamos para conquistar, como o Enem, o Sisu e o ProUni. Manter Weintraub é seguir sabotando a educação brasileira. #ForaWeintraub”

A ex-deputada lançou o movimento “Fora Weintraub” no Twitter em represália aos erros de correção no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que, segundo Weitraub, afetou cerca de 6 mil estudantes.

Com os erros no Enem, o MEC suspendeu as inscrições no Programa Universidade para Todos (Prouni), previstas para iniciarem nesta terça-feira (28). O Judiciário também suspendeu a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

