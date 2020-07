Manifestantes pró-Bolsonaro protestam contra governadores em Brasília

PUBLICIDADE

Um grupo de manifestantes se aglomera neste domingo, 19, em frente ao Congresso Nacional, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e contra os governadores. A Polícia Militar não tem divulgado levantamento sobre a quantidade de manifestantes em atos que acontecem em Brasília.



O grupo, marcado pela presença de religiosos, critica os governos estaduais pelas quarentenas, fechamento dos comércios e não apoio ao uso da cloroquina no tratamento contra a covid-19, como defende Bolsonaro desde o início da pandemia. Eles carregam cruzes, para simbolizar cada um dos Estados do País e o Distrito Federal.



Muitos manifestantes ignoram a recomendação básica de uso de máscaras, como orienta o Ministério da Saúde.

#PatriotasComBolsonaro na Esplanada dos Ministérios em Brasília, sem pão com mortadela!



AQUI É BRASIL!! 🙏🏻🇧🇷🙌🏻 pic.twitter.com/YOmnUqSFs2 — Jouberth Souza 🇧🇷 (@Jouberth19) July 19, 2020

Diferentemente do que se viu em atos anteriores realizados em Brasília, a aglomeração não é marcada por protestos pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) ou do Congresso.



No Twitter, o deputado Eduardo Bolsonaro (Republicanos-SP) escreveu que ocorre, na Esplanada dos Ministérios, uma “concentração para manifestação popular, sem pão com mortadela”



Bolsonaro, que está com covid-19 e permanece no Palácio da Alvorada, disse ontem que não poderia comparecer ao ato, para “não dar mau exemplo”. O presidente voltou a dizer que os Estados são responsáveis pela crise, porque estão “deixando a economia se esfacelar”.



O presidente também voltou a criticar a resistência dos Estados sobre o uso da cloroquina, apesar de os estudos médicos realizados até agora não demonstrarem benefício no uso da substância, mas sim efeitos colaterais para seus usuários.

Estadão Conteúdo