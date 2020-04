Major Olímpio discute com Carlos Bolsonaro e dispara: ‘Seu problema é psiquiátrico’

PUBLICIDADE 

Após ser criticado por Carlos Bolsonaro, o senador Major Olímpio disse em seu perfil de uma rede social que “não tem medo de investigação” e que Carlos Bolsonaro tem “problemas psiquiátricos”. A discussão veio após o Major dizer ser favorável à CPI das Fake News, que investiga ataques políticos por meio de notícias falsas.

Carlos Bolsonaro foi identificado pela Polícia Federal como líder de esquema de difamação de figuras públicas na internet.

O vereador usou seu perfil para acusar Major Olímpio de chorar no hospital durante as eleições de 2018, para o então candidato à presidência Jair Bolsonaro gravar vídeos favoráveis a sua campanha.

Carlos Bolsonaro ainda afirmou que Olímpio se aliou a opositores, como o senador Álvaro Dias.”Hoje este ladeado com Álvaro Dias do Podemos, mostra mais a cara diante de todo enredo visto e analisado por muitos. A nova esquerda vem se formando sob o manto de seu mais novo amigo, ex-ministro e deputados chamados de traíras. Amigos, o desenho está escancarado”, escreveu o vereador.

Segundo Major Olímpio, o choro aconteceu por conta do estado de saúde de Bolsonaro e não por favores políticos.

O senador ainda explicou que assinou a CPI por ser contra quadrilhas que utilizam de notícias falsas que destroem reputações, como a do próprio presidente e as que desejam o colocar como aliado do governador João Doria (PSDB-SP), seu desafeto político.

“Não mudei nenhum item dos compromissos de campanha. Não traí e nunca trairei os princípios que elegeram Bolsonaro e me elegeram também, e não vou compactuar com criminosos, sejam eles quem forem. Seu problema é psiquiátrico e daí o desespero de seu pai com relação a você. Não tenho medo de investigação. Lamento se você ou os seus têm”, alfinetou o senador.