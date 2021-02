Major Olímpio ataca ‘negacionismo criminoso’ do governo e desiste de sua candidatura no Senado

PUBLICIDADE

Renato Machado e Thiago Resende

O senador Major Olímpio (PSL-SP) abriu mão da candidatura à presidência do Senado e, em discurso na sessão de eleição desta segunda-feira (1º), criticou o governo de Jair Bolsonaro por conta das falhas no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

“Hoje o país está desesperado. Mais de 200 mil mortos e nós estávamos de recesso”, afirmou em crítica “Negacionismo criminoso de presidente da República e de ministro da Saúde [Eduardo Pazuello], ministro criminoso que é criminoso por ação e por omissão”.

Major Olímpio também lembrou o caso das rachadinhas -que envolve Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)- e atacou o sistema de alianças para a eleição que será realizada nesta segunda-feira. “Não consigo entender uma aliança Bolso-petista”, se referindo ao apoio do PT ao candidato do governo, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

No fim do discurso, ele anunciou que desistiu da candidatura e que o PSL irá apoiar a senadora Simone Tebet (MDB-MS). Além de Olímpio, o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) também abriu mão da candidatura para apoiar Tebet. No entanto, o favorito na disputa é Pacheco.

As informações são da Folhapress