Maioria do PT aprova candidatura de Baleia Rossi

O deputado Baleia Rossi, segundo informações divulgadas pelo deputado José Guimarães, tem maioria em apoio no Partido dos Trabalhadores (PT). “Estamos tratando da nova gestão da Câmara. Nada além disso”, afirmou Guimarães.

Ao Painel da Folha de S. Paulo, o deputado disse que os pontos principais que podem consolidar o apoio a Rossi são: defesa da democracia, independência do Legislativo, derrota do candidato de Jair Bolsonaro e uma plataforma que seja capaz de frear as “aleivosias de Paulo Guedes (Economia)”.

“O Brasil agoniza e a saída que ele apresenta é a reforma administrativa, não há plano para o emprego. A gestão da Câmara tem que atuar nisso”, continuou.

Nesta segunda-feira (4) uma reunião da bancada do PT na Câmara dos Deputados pode definir um possível apoio ao deputado, que faz parte do bloco formado por Rodrigo Maia. O PT aderiu formalmente ao grupo, que já conta com 11 partidos.