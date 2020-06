Maia sobre Sérgio Moro: não sei se ele é candidato, mas tem reagido como político

PUBLICIDADE 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), avaliou nesta segunda-feira (01) que o ex-ministro Sergio Moro tem reagido “como um político” após sua saída do governo Bolsonaro. “Não sei se é candidato, acho que ele tem reagido como político, não sei se como candidato”, afirmou em entrevista ao jornalista Tales Faria, do UOL.



Para Maia, se a reação política de Moro irá gerar uma candidatura é o “tempo quem vai dizer”. “Mas que a reação dele tem sido política, sem dúvida nenhuma. Ele tem feito um confronto, tem tentado gerar alguma polarização dele com o presidente da República. Isso está dado”, afirmou o presidente da Câmara.



Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar Moro ao acusá-lo de dificultar a posse e o porte de armas, o que demonstraria a falta de alinhamento do ex-juiz da Lava Jato com o seu governo. Moro deixou a pasta no dia 24 de abril, após Bolsonaro decidir trocar o comando da Polícia Federal. Ele acusa o presidente de tentar interferir indevidamente no órgão de investigação.



Em resposta às declarações dadas hoje por Bolsonaro, o ex-ministro afirmou que as ofensas do chefe do Executivo ‘refletem o estilo populista, com sinais de autoritarismo’ que tem caracterizado seu governo. Segundo Moro, as declarações de Bolsonaro ‘apenas ilustram seu sentimento de inadequação’.

Estadão Conteúdo