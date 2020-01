Maia se reúne com deputados e secretário para tratar de reforma tributária

PUBLICIDADE 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reúne no período da tarde desta terça-feira, 28, com o relator da proposta de emenda constitucional 45, sobre a reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), entre outros deputados, para tratar do tema, tido como uma das prioridades do parlamento e governo. O secretário da Receita Federal, José Tostes Neto, é esperado no encontro.

O Congresso está em recesso e os trabalhos devem ser retomados na próxima semana.

Há atualmente um texto tramitando na Câmara, o que é relatado por Ribeiro, e outro no Senado, relatada pelo senador Roberto Rocha (PSDB-MA).

Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que, assim que voltasse da Suíça ao Brasil e o Congresso retomasse suas atividades, o governo enviaria suas primeiras propostas de reforma tributária ao parlamento.

A avaliação é a de que o encaminhamento tenha início em “duas ou três semanas” e que a aprovação saia ainda este ano. A reforma é uma das prioridades do ministro porque o crescimento econômico do País depende dela.

Estadão Conteúdo