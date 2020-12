Maia lança Baleia Rossi como candidato à presidência da Câmara

PUBLICIDADE

O bloco comandado pelo atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), escolheu o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) para a corrida ao cargo nas próximas eleições. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (23), e o anúncio oficial deve ser feito nas próximas horas.

Sendo assim, a princípio, Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP) concorrem à presidência da Câmara. As eleições ocorrem em fevereiro de 2021. Lira é o candidato apoiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

11 partidos compõem o bloco de Maia na corrida à presidência. São eles: PSL, PT, PCdoB, PDT, PSB, PSDB, MDB, DEM, Cidadania e Rede. O PT havia ameaçado vetar Baleia Rossi, mas voltou atrás. Dirigentes e parlamentares petistas lembravam da proximidade de Rossi com o ex-presidente Michel Temer e alguns avaliaram até mesmo que ele havia ajudado a “articular” o impeachment de Dilma Rousseff.

O presidente da Câmara tem procurado associar o bloco à defesa da independência da Casa em contraposição ao que chama de “agenda retrógrada” de Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Enquanto alguns buscam corroer e lutam para fechar nossas instituições, nós aqui lutamos para valorizá-las. Enquanto uns cultivam o sonho torpe do autoritarismo, nós fazemos a vigília da liberdade. Enquanto uns se encontram nas trevas, nós celebramos a luz”, dizia trecho do manifesto de lançamento do bloco, no último dia 18. “Essa não é a eleição entre o candidato A ou candidato B. É a eleição entre ser livre e subserviente”.

Rossi é presidente do MDB e autor da proposta de reforma tributária (PEC 45/2019). Ex-vereador de Ribeirão Preto e ex-deputado estadual, o deputado é próximo de Rodrigo Maia.