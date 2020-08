Maia diz que é “muito importante” manter congelamento de salário de servidores

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quinta-feira (20) que é “muito importante” manter o veto de reajuste a servidores públicos, feito pelo presidente Jair Bolsonaro.

“Entendemos que esse veto, é muito importante a sua manutenção, para que a gente possa dar uma sinalização clara, atendendo estados e municípios, mas tudo dentro do equilíbrio fiscal”, afirmou Maia.

Bolsonaro vetou o reajuste ao sancionar a lei de ajuda a estados e municípios em razão da pandemia do novo coronavírus. Na quarta (19), porém, os senadores votaram pela derrubada do veto. Para o presidente, a medida do Senado vai “dar um prejuízo de R$ 120 bilhões para o Brasil.”

Se o veto for mantido pela Câmara, fica proibido qualquer tipo de reajuste até o fim do ano que vem. Se for derrubado, cada autoridade competente decidirá se reajusta os salários ou não. A decisão ocorre nesta quinta (20), em sessão conjunta no Congresso Nacional com líderes de governo e de partidos.