Maia acusa ACM Neto de traição: “Falta caráter”

PUBLICIDADE

O agora ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acusou o presidente nacional do Democratas, ACM Neto, de mentir sobre o apoio nas eleições da Casa. O candidato de Maia, Baleia Rossi, foi derrotado por Arthur Lira, deputado apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Ao jornal Valor Econômico, Maia disse que ACM Neto “fala uma coisa em off e em on fala outra”. “Está no DNA dele, né? A direita está no DNA dele, mas sem o talento do avô e do tio, que nunca teriam feito o que ele fez, de participar de um acordo, ratificar esse acordo e depois comandar o caminho para uma neutralidade que era exatamente o que interessava ao governo”, afirmou.

Maia afirmou que só percebeu a suposta traição nos últimos momentos. “Só percebi depois da reunião que foi feita comigo e com os líderes partidários antes da reunião do DEM, no domingo (31/1) à noite”, revelou.

“Ele dizia que não podia ficar contra mim de jeito nenhum… e nenhum voto dele vinha. […] Não podia imaginar que um amigo de 20 anos ia fazer um negócio desses. Todo mundo dizia que ele tinha feito acordo. O Palácio dizia que ele tinha feito acordo, Ciro Nogueira dizia que o DEM ia ficar neutro e eu falava que não, que o Neto tinha me dito que não.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maia prossegue: “Ficar contra é legítimo, falar uma coisa e fazer outra não é legítimo. Não posso, depois de ter construído relação de confiança com muita gente, parecer que sou parte desse processo não da bancada, mas da direção, de não cumprir sua palavra. Falta caráter, né? Você falar uma coisa na frente e operar de outra forma, falta caráter.”

O ex-presidente da Câmara também acusa o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, de traição. “Do Caiado eu percebi antes. Ele dizia que não podia ficar contra mim de jeito nenhum… e nenhum voto dele vinha”, comentou. “Foi um processo muito feio do Neto e do Caiado.”