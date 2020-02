Lula viaja para França, Suíça e Alemanha

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (24), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou à Justiça Federal que viajará para três países na Europa para cumprir agenda privada. Ele recorre em liberdade por duas condenações após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter revisto o entendimento no fim de 2019.

Em petição encaminhada ao juiz Luiz Antonio Bonat, sucessor de Sergio Moro na Lava-Jato em Curitiba, a defesa de Lula informa que o ex-presidente viajará para Paris em 29 de fevereiro, onde receberá o título de Cidadão Honorário de Paris. Entre 5 e 7 de março, irá para Genebra para reuniões e encontros com lideranças. Já entre 7 e 11 de março, estará em Berlim para reuniões com movimentos sociais e sindicais.

No último dia 13, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o papa Francisco, no Vaticano. Por conta da viagem, o petista conseguiu adiar na Justiça o depoimento que deveria prestar na operação Zelotes.