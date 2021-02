Lula tem alta após quadro de bacteremia

PUBLICIDADE

Em tratamento após um quadro de bacteremia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve alta do Hospital Sírio-Libanês, nesta terça-feira (9). Lula ficou internado por quatro dias.

De acordo com os assessores, ele já se encontra em casa e passou por tratamento com antibióticos, por via venosa. Lula se sentiu bem em casa, onde acompanhou on-line o julgamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu, por 4 a 1, manter a decisão que garantiu à defesa do ex-presidente o acesso à íntegra do material apreendido na Operação Spoofing.

A investigação de um grupo de hackers responsáveis por invadir celulares de autoridades, atingiu o ex-ministro da Justiça Sergio Moro e procuradores da força-tarefa da Lava Jato.

Há poucos meses, Lula participava da filmagem de um documentário em Cuba e acabou contraindo a covid-19, sem grandes complicações. O ex-presidente cumpriu quarentena na ilha.