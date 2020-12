Lula recomenda filme da Netflix, e seguidores interpretam como indireta

PUBLICIDADE

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para indicar um filme do catálogo da Netflix. Os seguidores entenderam a publicação como uma indireta à Justiça.

“Para quem tiver procurando um filme para ver no fim de semana: [indico] Os 7 de Chicago, está na Netflix. Fala sobre um processo onde os procuradores sabiam que os réus eram inocentes, mas seguiram com o caso por questões políticas”, disse Lula. “Bem interessante”, concluiu.

Nos comentários, seguidores deram continuidade à “brincadeira”. “No filme havia um judiciário parcial, e me lembrou um certo país”, disse uma seguidora, sinalizando fazer um paralelo com a Justiça brasileira. “Qualquer semelhança com o que vivemos no Brasil não é mera coincidência”, afirmou outro.

Lula já fez várias críticas ao ex-juiz Sergio Moro, por exemplo. Moro atuou nos casos do tríplex no Guarujá e do sítio de Atibaia-SP. A defesa do ex-presidente já disse, em entrevista ao portal UOL, que o ex-juiz e também ex-ministro “não foi imparcial”.

“Nós fizemos a prova da inocência, o problema é que nenhuma prova de inocência vai ser reconhecida quando você não tem um juiz imparcial atuando no caso”, declarou o advogado Cristiano Zanin Martins.