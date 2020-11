Lula pede a eleitores do PT que votem em Boulos no segundo turno em SP

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou apoio ao candidato Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno da eleição em São Paulo e pediu que os eleitores do PT votem no líder de movimentos de moradia.

“Todos os eleitores e eleitoras que votam no PT, todos os eleitores que são de esquerda, todos os eleitores progressistas, todos que querem restabelecer a democracia no Brasil, têm agora o compromisso histórico de votar no companheiro Guilherme Boulos para prefeito de São Paulo”, escreveu em rede social.

O PT municipal também marcou para a tarde desta terça-feira (17) um evento em que anunciará oficialmente o apoio da legenda a Boulos.

A executiva do partido na capital já havia confirmado, em nota nesta segunda (16), a adesão à candidatura de Boulos, para ajudar a “derrotar o projeto neoliberal representado por Bruno Covas, João Doria e Bolsonaro”.

As informações são da Folhapress