Lula passou 12 dias na Europa e não fez teste de coronavírus, diz colunista

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou 12 dias na Europa e desembarcou no Brasil na última quinta-feira (12). Lula optou por não fazer o teste para detectar infecção pelo novo coronavírus.

A informação é do colunista Guilherme Amado, da revista Época. Lula conversou com o médico Roberto Kalil e decidiu não fazer exames. Os outros sete integrantes da comitiva que acompanharam o ex-presidente, no entanto, realizaram testes. Todos atestaram negativo.

Desde que voltou de viagem, Lula ficou em casa. Nesta semana, ele deve retornar aos compromissos da agenda. Aos 74 anos, o ex-presidente está no chamado grupo de risco.