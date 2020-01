Lula afirma que Brasil não deve se meter na tensão entre EUA e Irã

PUBLICIDADE 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil não deve se meter na briga entre os Estados Unidos e o Irã. Em entrevista ao site Diário do Centro do Mundo, Lula afirmou que o país é “construtor de paz”.

“A época não é adequada para o Brasil se meter em confusão em uma briga externa. Brasil não tem contencioso. Muito (do contencioso) foi com a Guerra do Paraguai, Brasil pode ser considerado um construtor de harmonia, construtor de paz, isso que é obrigado de um país que tem fronteira com quase todos os países da América e boas relações com Europa e Estados Unidos. (O Brasil) sempre manteve uma política diplomática coerente e corajosa. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a Angola no governo Geisel, na ditadura”, disse.

“Essa é a lógica do Brasil. Uma tradição (diplomática), diferentemente dos EUA que vivem arrumando confusão quanto mais longe do território deles melhor. (Os EUA) É doido para atirar no quintal dos outros, mas não quer que ninguém atire no deles”, completou.

“Política internacional tem que ter habilidade para fazer. Sempre ter em conta que tem dois interesses; E você precisa compatibilizar para construir a paz. O Bolsonaro não tem medido esforço para provar que é um lambe botas dos Estados Unidos. Ele já bateu continência para a bandeira americana, ficou orgulhoso de encontro de 17 segundos com o Trump…”