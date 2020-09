Luiz Fux testa positivo para covid-19

PUBLICIDADE

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, foi diagnosticado com o novo coronavírus nesta segunda-feira (14). A informação foi confirmada pela assessoria do tribunal.

A informação é de Fux teria buscado atendimento após apresentar febre mas, ainda segundo a assessoria, ele passa bem. A suspeita é de que ele tenha contraído o vírus durante um almoço em família.

Veja a nota na íntegra:

“A Assessoria de Comunicação da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) informa que o ministro Luiz Fux testou positivo para Covid-19. O presidente buscou serviço médico no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (14) ao apresentar aumento de temperatura corporal.

A suspeita é de que possa ter contraído o novo coronavírus em almoço de confraternização familiar no último sábado (12). O ministro seguirá os protocolos de saúde e ficará em isolamento pelos próximos 10 dias.

O presidente Luiz Fux passa bem e pretende conduzir a sessão ordinária do Plenário nesta quarta-feira (16).

Assessoria de Comunicação da Presidência”