Luis Miranda protocola requerimento de convite ao ex-ministro Sérgio Moro

O deputado federal Luis Miranda (DEM/DF) protocolou nesta sexta-feira (24) um requerimento de convite ao agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para que possa se pronunciar na Câmara dos Deputados. A data, no entanto, ainda não foi definida.

O convite foi feito após o pedido de demissão feito pelo ministro e as acusações de que o presidente da República estaria tentando interferir nas investigações feitas pela Polícia Federal. O documento também pede a transformação de uma sessão plenária em Comissão Geral para que o ministro possa ser ouvido pelos deputados federais.

Consta no pedido a assinatura de diversos líderes partidários da Casa legislativa. Segundo o requerimento, a coletiva de imprensa feita na manhã desta sexta-feira pelo ex-magistrado motivou a elaboração do texto. “Haja vista tais declarações, tão eivadas de grande gravidade, cabe a esta Casa ouvir Sérgio Moro sobre suas declarações e esclarecer à sociedade brasileira, o que de fato vinha ocorrendo na pasta que ocupava”, escreveu o parlamentar.

Na tarde de hoje, o presidente da República, Jair Bolsonaro, se pronunciou sobre as declarações do então subordinado. No discurso negou as acusações feitas por Moro e o acusou de ter pedido uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), função refutada pelo ex-juiz em suas redes sociais.