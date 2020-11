Luciano Huck almoça com Rodrigo Maia no Rio de Janeiro

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (9) o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fora da agenda oficial, almoçou com Luciano Huck na residência do apresentador, no Rio de Janeiro. Huck se encontrou, nos últimos dias, com o ex-ministro Sergio Moro, em Curitiba.

O apresentador também já se reuniu com os governadores do Maranhão, Flávio Dino, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Maia defendeu, na última sexta-feira (6), a união de partidos de centro para disputar as eleições de 2022.

O presidente da Câmara, entretanto, enxerga Sergio Moro como um candidato de extrema-direita e disse que não há possibilidades de apoiá-lo em uma chapa nas próximas eleições.