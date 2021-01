Lideranças política de Goiás lamentam a morte de Maguito Vilela

PUBLICIDADE

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, manifestaram pesar com a morte do prefeito licenciado de Goiânia (GO), Maguito Vilela. Caiado decretou luto de três dias no estado e determinou que sejam prestadas as honras de Estado, cedendo o Palácio das Esmeraldas para que o corpo seja velado.

“O sentimento do povo goiano neste momento de perda é o reconhecimento da trajetória de um homem que enfrentou com dignidade, altivez e espírito público todos os desafios, sempre a defender suas convicções e ideias com coerência, ponderação e sensatez”, disse Caiado.

“Maguito Viela realçou a prática da boa política. Ganhou e perdeu sempre com dignidade e em respeito às regras democráticas. Superou os momentos de maior adversidade mantendo o equilíbrio ao ocupar os cargos com destaque e ao priorizar ações em benefício do povo que governou”, finalizou o governador.

Segundo Policarpo, Maguito, enquanto governador, “revolucionou o desenvolvimento humano, ampliando sensivelmente a inclusão social em nosso Estado por meio de programas que transformaram a vida de milhares de goianos” e complementou “não podemos nos esquecer da paixão de Maguito pelo esporte, em especial pelo futebol, que ele levou para a vida pública”.

“Meus mais profundos sentimentos à família, que expresso a partir de meu amigo Daniel Vilela, aos amigos e aos milhões de goianos que ficam órfãos neste 13 de janeiro profundamente triste”, finalizou.

Veja a nota de Ronaldo Caiado:

É com grande consternação e imenso pesar que eu e minha esposa, Gracinha Caiado, recebemos a notícia, na manhã desta quarta-feira (13/01), do falecimento do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela.

Goiás perde um de seus mais notáveis líderes, após 83 dias de uma batalha incessante pela vida. Infelizmente, apesar de toda corajosa luta que enfrentou ao longo da internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Maguito faleceu na madrugada de hoje, às 4h10, em decorrência de complicações da Covid-19, aos 71 anos.

O sentimento do povo goiano neste momento de perda é o reconhecimento da trajetória de um homem que enfrentou com dignidade, altivez e espírito público todos os desafios, sempre a defender suas convicções e ideias com coerência, ponderação e sensatez.

Maguito Viela realçou a prática da boa política. Ganhou e perdeu sempre com dignidade e em respeito às regras democráticas. Superou os momentos de maior adversidade mantendo o equilíbrio ao ocupar os cargos com destaque e ao priorizar ações em benefício do povo que governou.

Enfrentou a doença com todas as forças e vontade de viver e continuar servindo a população de seu Estado. Foi abatido por esse terrível vírus que vem causando um vazio em famílias em todo o mundo. E, agora, essa doença que tirou a vida de mais de 7 mil goianos entristece mais uma.

Goiás perde um homem que só fez construir e representar com dignidade o seu povo. Manifestamos nosso sentimento de luto e de reverência frente a essa ausência que muito entristece a todos.

Como governador, decreto luto oficial por três dias em Goiás, ao mesmo tempo em que determino que sejam prestadas a Maguito Vilela todas as honras de Estado, em reconhecimento ao que construiu em benefício do povo goiano. Em acordo com a família, cedo ainda o Palácio das Esmeraldas, Salão Gercina Borges Teixeira, para que o corpo seja velado.

Maguito Vilela construiu sua trajetória em meio a constantes enfrentamentos com dificuldades. O espírito democrático, a constante abertura para o diálogo e a imensa capacidade como gestor projetaram sua liderança em nível estadual e nacional.

Vivia o seu melhor momento com trabalho e entusiasmo. É difícil aceitar a interrupção de sua trajetória de vida. Mesmo diante de um cenário de grande adversidade, lutou e conquistou mais uma vitória ao ser eleito prefeito de Goiânia, nossa querida capital, com o reconhecimento da população ao seu estilo como gestor. Contaríamos com um prefeito pautado pelo espírito conciliador para ajudar a reconstruir e a superar as dificuldades impostas pelo momento político em que vivemos.

Advogado por formação, Maguito encontrou na política uma vocação que norteou a trajetória profissional. Iniciou a vida pública em 1976, como vereador por Jataí, sua cidade natal. Depois, ocupou cargos de deputado estadual, deputado federal, vice-governador, governador e senador da República. Por último, administrou com muito êxito a Prefeitura de Aparecida de Goiânia por dois mandatos.

Deixou relevantes contribuições em todos os cargos que ocupou. Como deputado constituinte, atuou na aprovação histórica da Constituição de 1988, marco na redemocratização da sociedade brasileira. À frente do governo de Goiás, foi pioneiro em ações solidárias ao lançar o Programa de Apoio às Famílias Carentes, que consistia, em essência, na distribuição de cestas de alimentos.

Antes do primeiro mandato como prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito atuou como vice-presidente do Banco do Brasil, em 2007. Também teve participação relevante em seu partido. Foi vice-Presidente nacional do PMDB em 2000 e assumiu a presidência em 2001, com a renúncia de Jader Barbalho.

Sua trajetória ainda inclui forte vínculo com o esporte, desde a juventude, antes mesmo da vida pública. Foi jogador em Jataí, quando adotou o nome Maguito, derivado dos gritos de ‘Magrito’ que ouvia da torcida. Assim, o nome completo passou a ser Luís Alberto Maguito Vilela. Chegou a ocupar o posto de vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Respeitado pelo seu perfil de estadista, a trajetória de Maguito Vilela certamente será lembrada por todos como parte importante da história política de Goiás e do Brasil.

Maguito deixa a esposa, Flávia Teles, os filhos Vanessa, Maria, Miguel, Anna Teles e o presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, e quatro netos. A todos estendemos nossos mais sinceros votos de pesar. Elevamos nosso pensamento a Deus para que, em sua infinita bondade, possa confortar o coração de cada ente querido nesse momento de imensa tristeza e dor.

Manifestamos ainda nossa solidariedade e condolências à população de Goiânia e a todos os demais moradores de nosso Estado que, certamente, sofrem com a partida do prefeito legitimamente eleito.

Ronaldo Caiado

Governador de Goiás”

Veja a nota de Romário Policarpo

“O falecimento do prefeito Maguito Vilela é perda irreparável para a vida pública de Goiás e do Brasil. Maguito sempre será uma referência de cidadão: pai e avô amoroso e dedicado, amigo leal, político conciliador, administrador extremamente competente e perfeccionista.

Como vereador, deputado, vice-governador, governador e prefeito, Maguito sempre trabalhou com alegria, defendendo a democracia e propagando a paz. No Legislativo e no Executivo, trabalhou principalmente pelos goianos menos favorecidos.

Como governador, Maguito revolucionou o desenvolvimento humano, ampliando sensivelmente a inclusão social em nosso Estado por meio de programas que transformaram a vida de milhares de goianos.

Não podemos nos esquecer da paixão de Maguito pelo esporte, em especial pelo futebol, que ele levou para a vida pública.

Meus mais profundos sentimentos à família, que expresso a partir de meu amigo Daniel Vilela, aos amigos e aos milhões de goianos que ficam órfãos neste 13 de janeiro profundamente triste.

A Maguito Vilela, todo o nosso reconhecimento e a nossa eterna gratidão.

Romário Policarpo

Vereador, presidente da Câmara Municipal de Goiânia”