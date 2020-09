PUBLICIDADE

A Polícia Civil cumpre, nesta quarta-feira (16), mandado de busca e apreensão no escritório do líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal Ricardo Barros (PP).

A operação, de responsabilidade do Ministério Público Federal, investiga fraudes na contratação de energia elétrica entre 2011 e 2014. No período, Barros foi secretário da Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul do Paraná, no governo de Beto Richa (PSDB). O MPF não repassou mais detalhes.

O escritório do líder do governo fica em Maringá-PR. Também há um mandado de busca a ser cumprido em São Paulo.

Após a operação, a defesa de Ricardo Barros se manifestou. Confira o posicionamento.

