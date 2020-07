Leia na íntegra o parecer do Fundeb finalizado na residência oficial de Rodrigo Maia

PUBLICIDADE

A deputada federal Dorinha Rezende (DEM/TO), relatora do Projeto de Emenda à Constituição 15/15, que torna o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) política permanente do Estado, foi até a residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), para discutir os últimos detalhes para a votação que deve acontecer ainda nesta terça-feira (21).

As alterações foram finalizadas e a PEC deverá ser colocada em pauta por Rodrigo Maia ainda nesta terça. Veja as alterações na íntegra: