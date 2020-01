PUBLICIDADE 

Conversas obtidas pelo site The Intercept Brasil mostram que a força-tarefa da Lava Jato agiu de forma a tentar influenciar na escolha do presidente do Banco do Brasil. Para isso, procuradores (entre eles, o chefe da força-tarefa, Deltan Dallagnol) usaram da boa relação que têm com os jornalistas responsáveis pelo site O Antagonista para produzir notícias contra Ivan Monteiro.

Ivan Monteiro é ex-presidente da Petrobras. Era o nome escolhido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, uma vez que Monteiro tinha a simpatia de Guedes por ter salvado as contas da Petrobras. No entanto, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, tinha antipatia por Monteiro e o queria fora do Banco do Brasil. Como afirma o The Intercept, Lorenzoni e Dallagnol têm relação próxima, o que permitiu a possível trama contra Monteiro.

Os diálogos obtidos mostram que Dallagnol passava informações privilegiadas ao site para que os jornalistas Diogo Mainardi, Mario Sabino e Claudio Dantas, comandantes d’O Antagonista, produzissem conteúdos prejudiciais a Ivan Monteiro. Veja um trecho da conversa abaixo, realizada entre os dias 21 e 22 de 2018:

Deltan Dallagnol – 17:55:49 – Caros, o que temos do Monteiro mesmo?

Athayde Ribeiro Costa – 17:56:49 – De concreto nada: mas uns manuscritos apreendidos com Bendine sao mt suspeitos

Dallagnol – 17:58:04 – Vc consegue identificar? Se forem públicos, essa é a hora de lembrar deles

Dallagnol – 17:58:15 – Se SUPRIMIDO (nome de personagem irrelevante para o entendimento da conversa) ou alguém puder separar seria ótimo

Costa – 17:58:34 – Ja pedi pra levantar

Viecili – 17:58:46 – antagonista é mais rapido

Viecili – 17:58:49 – hehehe

Dallagnol – 17:59:25 – kkk

Dallagnol – 17:59:43 – Tem mais coisa Tatá?

Costa – 17:59:43 – Mas tem outrso

Dallagnol – 17:59:47 – boua

Costa – 17:59:52 – mando dps

Viecili – 18:02:10 – hahahahaha

Viecili – 18:02:28 – já caiu graças aos manuscritos que Isabel e eu encontramos na casa do bendine

Costa – 18:02:38 –

Deltan Dallagnol – 18:49:50 – [imagem não encontrada]

Dallagnol – 18:49:50 – Essa anotação foi apreendida na casa do AG [imagem não encontrada]

Dallagnol – 18:49:50 – [imagem não encontrada]

Dallagnol – 18:49:50 – Apreendido na casa do Bendine

Dallagnol – 19:36:56 – [imagem não encontrada]

Claudio Dantas – 20:07:15 –

Deltan Dallagnol – 01:06:56 – Dr., menção a Ivan relacionada à PETROS. [imagem não encontrada]

Dallagnol – 01:07:43 – [imagem não encontrada]

Dallagnol – 01:07:43 – [imagem não encontrada]

Dallagnol – 01:07:43 – Apreendido no Bendine tb

Dallagnol – 01:07:43 – [imagem não encontrada]

Dallagnol – 01:07:43 – [imagem não encontrada]

Dallagnol – 01:07:43 – [imagem não encontrada]

Dallagnol – 01:07:43 – [imagem não encontrada]

Dallagnol – 01:07:43 – [imagem não encontrada]

Dallagnol – 01:07:43 – [imagem não encontrada]

Claudio Dantas – 01:29:34 – Legal

Claudio Dantas – 01:29:37 – Amanhã posto

As imagens não foram encontradas porque, provavelmente, Dallagnol já teria as apagado da conversa. No fim das contas, Claudio Dantas não publicou os conteúdos por não ser mais necessário. Àquela altura, Paulo Guedes já havia escolhido Rubens Novais para a presidência do BB.

Procurada pelo Intercept, a força-tarefa da Lava Jato no Paraná disse que “não há qualquer favorecimento ou privilégio no fornecimento de informações”. todos os acessos da força-tarefa a informações protegidas por sigilo seguiram mecanismos previstos em lei. Houve quebra de sigilo, ou requisição ministerial nas hipóteses autorizadas em lei, ou atuação da Receita seguida de comunicação de crimes ao Ministério Público. O site realiza especulação sem qualquer base palpável. A justificativa de pedidos feitos pelo MPF podem ser consultadas nos autos”, afirmou o MPF.

O site O Antagonista não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.