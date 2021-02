Lava Jato e Receita Federal tinha acordo para quebra de sigilo de alvos da operação

PUBLICIDADE

A Receita Federal e os procuradores responsáveis pela Lava Jato possuíam um acordo clandestino para quebrar o sigilo dos alvos da operação, incluindo nomes como de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O esquema foi descoberto por meio dos novos diálogos oriundos da Operação Spoofing entregues pela defesa do ex-presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o ConJur, o documento mostra que a Receita funcionava como uma parte lavajatista. As negociações, ilegais, eram feitas com o chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação na 9ª Região Fiscal, Roberto Leonel de Oliveira Lima.

Em julho de 2015 os procuradores discutiam uma anotação encontrada com Flávio Lúcio Magalhães, apontado como operador de propina da Andrade Gutierrez. A lista citava diversas pessoas, entre elas ministros do STJ. “A RF [Receita Federal] pode, com base na lista, fazer uma análise patrimonial [dos ministros], que tal?”, diz Dallagnol. Em seguida o procurador informa: “Combinamos com a Receita.”

A conversa não indica quais ministros foram investigados, mas mostra que o MPF no Paraná tinha apreço por ministros que atendiam aos pedidos da operação. “Felix Fischer eu duvido. Eh (sic) um cara sério”, diz o procurador Diogo Castor em referência ao relator dos processos da “lava jato” no STJ.

Os alvos vão desde ministros até figuras relacionadas a políticos, como a esposa de Lula, que faleceu em 2017. “Dona Marisa comprou árvores e plantas no Ceagesp em dinheiro para o sítio. Pedi pro Leonel ver se tem nf [nota fiscal]”, disse o procurador Januário Paludo em uma conversa de fevereiro de 2016.

Veja trecho:

3 Aug 15

20:42:00 Deltan Robinho, Vc entrou em contato com a RF de SP??

20:42:12 Deltan Sobre os filhos do Bhrama??

20:42:32 Deltan Viu na imprensa do Taiguara, que era sobrinho do LULA que fazia varandas e está multimilionário fazendo obras pra Oddebrect na africa??

20:45:40 Deltan O que saiu??

20:51:44 Roberson MPF Vou ver isso amanhã de manha Delta, quero pedir via Leonel para não dar muito na cara, tipo pescador de pesque e pague rsrsrs

20:52:12 Roberson MPF Onde saiu esta noticia do sobrinho do homem

20:52:16 Roberson MPF ?