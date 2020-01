Justiça concede medida protetiva à filha de ex-presidente do Pros

PUBLICIDADE 

O ex-presidente do Pros, Eurípedes Júnior, é acusado de agredir a filha. A jovem de 19 anos registrou denúncia contra o pai na última quarta-feira (8). O Tribunal de Justiça do DF (TJDFT) concedeu medida protetiva para a moça.

Agora, Eurípedes terá de manter uma distância mínima de 200 metros da filha. Ela relatou à polícia que as agressões tiveram início quando o pai quis usar o carro dela. A jovem não permitiu. O pai, então, tomou a chave do carro, entrou no veículo e jogou celular e carregador da vítima pela janela.

A jovem realizou exames médicos que apontaram marcas de mordidas e pancada no quadril.

A defesa de Eurípedes Júnior afirma que houve um “desentendimento no caso”.

Destituição

No último sábado (11), após reunião do diretório nacional Pros, o presidente Eurípedes Júnior foi destituído do cargo por unanimidade dos integrantes da legenda. Partido considerou que a permanência de Eurípedes ficou “insustentável” após inquérito da Polícia Civil de Goiás por desvio dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral, além de lavagem de dinheiro.