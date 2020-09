Justiça aceita denúncia e Wassef se torna réu por peculato e lavagem de dinheiro

PUBLICIDADE

Na tarde desta quarta-feira (30) a juíza federal substituta, Caroline Vieira Figueiredo, aceitou a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) do Rio de Janeiro contra os advogados Frederick Wassef, Luiza Nagib Eluf e Marcia Carina Castelo Branco Zampiron, o ex-presidente do Sesc/RJ Orlando Diniz e o empresário Marcelo Cazzo. A partir de agora, os cinco se tornaram réus e responderão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

A denúncia apresentada em 25 de setembro indica que Wassef e a advogada Márcia Zampiron, mulher de Ivan Guimarães, são acusados de receber recursos desviados do Sistema S por meio do escritório da advogada Luiza Eluf, que firmou contrato de R$ 4,6 milhões com a entidade.

Até junho deste ano, Wassef atuava na defesa da família do presidente Jair Bolsonaro e, segundo ele, se afastou com o objetivo de não prejudicar o presidente e seus familiares.