José de Abreu afirma que quer se candidatar à presidência em 2022

O ator José de Abreu usou suas redes sociais nessa quinta-feira (12) para anunciar que pretende se candidatar à presidência para as eleições de 2022. “Comunico aos companheiros, amigos, seguidores e jornalistas que comecei a conversar com políticos, empresários e colegas com vistas ao lançamento de minha candidatura a Presidente da República em 2022. ‘Um global de esquerda contra um global de direita'”, escreveu.

Comunico aos companheiros, amigos, seguidores e jornalistas que comecei a conversar com políticos, empresários e colegas com vistas ao lançamento de minha candidatura a Presidente da República em 2022. “Um global de esquerda contra um global de direita.“ — José de Abreu (@zehdeabreu) November 12, 2020

Sem dar mais detalhes, Abreu não comunicou por qual partido deverá concorrer. Em 2013 ele havia de filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), mas não há maiores informações sobre sua participação na legenda.

Diversos seguidores do artista prestaram apoio à sua possível candidatura.

Apoiado, José de Abreu para Presidente! Vai sair faísca! — Beth (@beth_aiko) November 13, 2020

Ahhh meu presidente! Tens meu voto pic.twitter.com/wJ6AkLbKwP — Jaque 🚩♀️ (@JaqueGiarletti) November 13, 2020