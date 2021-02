Jornalistas deixam hoje o Comitê

PUBLICIDADE

Hylada Cavalcanti

Está programada para hoje a desocupação completa do espaço onde está localizado o Comitê de Imprensa da Câmara dos Deputados, para transformação da área no novo gabinete do presidente da Casa e sua equipe. A reforma representa uma transformação radical no posicionamento de áreas da Câmara e na vida dos jornalistas setorizados no Congresso.

Isto porque, desde que foi projetado por Niemeyer, o prédio do Congresso Nacional tinha definidos os locais de funcionamento dos comitês da Câmara e do Senado – montados estrategicamente de frente para a Esplanada dos Ministérios, de forma a permitir a visão de todas as manifestações feitas do lado de fora do prédio e com porta contígua ao plenário.

Com a mudança, os jornalistas perderão tudo isso previamente organizado há quase 50 anos, inclusive duas cabines específicas montadas para profissionais de rádio e TV, que não cabem no novo local para onde o comitê está sendo transferido.

Assédio

O argumento do presidente, deputado Arthur Lira (PP-AL), é de que tomou a iniciativa porque atualmente ele precisa atravessar todo o Salão Verde para ir ao plenário, e costuma ser constantemente assediado por jornalistas durante esse período. Ele ressaltou, também, que a conclusão das obras deve demorar meses.

Outros parlamentares, quando presidiram a Casa, também pensaram em fazer mudanças semelhantes, mas diante da pressão de jornalistas e parlamentares, foram demovidos da ideia. O problema é que, agora, Lira conta com um documento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para sustentar sua intenção.

O parecer, com data de 2016, afirma que como não serão feitas mudanças na estrutura do prédio – que é tombado – não vê impedimentos para a transferência de setores de um local para outro.

Fenaj e deputados

A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) já se manifestou contra a medida e vários parlamentares têm contestado e endossado a reclamação feita pelos jornalistas, como Kim Kataguiri (DEM-SP) e José Guimarães (PT-CE).

Kataguiri chegou a contestar formalmente o presidente da Casa e está coletando assinaturas para um abaixo assinado entre os colegas pedindo a manutenção do comitê onde está. Guimarães tem feito vários pronunciamentos em defesa do espaço.