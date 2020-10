Jorge Oliveira: Senado aprova indicação de ministro para o TCU

PUBLICIDADE

Por 53 votos a 7, o plenário do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (20), a indicação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para a vaga do ministro José Múcio Monteiro para o Tribunal de Contas da União.

Após a indicação do presidente Jair Bolsonaro, Oliveira só poderá assumir o cargo em 2021, após a aposentadoria de Monteiro, que acontecerá em 31 de dezembro de 2020.

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira (20), por 23 votos a 3, o nome de Jorge Oliveira para vaga no TCU